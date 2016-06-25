Євро-2016: Польща обіграла Швейцарію і стала першим чвертьфіналістом

У Сент-Етьєні завершився перший матч 1/8 фіналу Євро-2016, в якому збірна Польщі обіграла команду Швейцарії і стала першим чвертьфіналістом турніру.

Гра завершилася в серії пенальті з рахунком 5:4 (1:1).

У приблизно рівній і не дуже якісній грі команд, які не відносяться до еліти світового футболу, в першому таймі більше пощастило полякам. У швидкій контратаці команди на 36-й хвилині Фабіанскі швидко ввів м'яч у гру, кинувши на лівий фланг на Гросіцкі, той на швидкості увійшов у штрафну і накинув на протилежний фланг. Мілік присів, пропустивши м'яч на Блащиковського і тому вже ніхто не міг перешкодити "розстріляти" ворота - 1:0.

Довгий час полякам вдавалося утримувати мінімальну перевагу. І коли вже здавалося, що перемога "Кадри" неминуча, на 82-й хвилині, супернику вдалося зрівняти рахунок. Шикарний "удар ножицями" (в падінні через себе) вдався Шакірі - 1:1.

У час, що залишився до кінця другого тайму матчу команди більше грали обережно, ніж думали про атаки чужих воріт. В підсумку, закономірна нічия.

У додатковий час швейцарці мали помітну ігрову і територіальну перевагу, але реалізувати її в гол жодного разу так і не зуміли.

Доля матчу була вирішена в серії пенальті, де більш вдалими виявилися поляки.

Швейцарія - Польща - 1:1 (0:1), по пенальті - 4:5

Голи: Шакірі 82' - Блащиковскі 39'

Ш: Соммер, Родрігес Р., Джуру, Шер, Ліхтштайнер, Джака Р., Бехрамі (Фернандес, 77') , Джемайлі (Эмболо, 58'), Шакірі, Сеферович, Мехмеді (Дердійок, 70')

П: Фабіанскі, Паздан, Енджейчик, Крыховяк, Глік, Мончиньски (Йодловєц, 101'), Блащиковскі, Піщек, Милик, Левандовскі Р., Гросіцкі (Пешко, 104')

Попередження: Шер 56' - Енджейчик 58'

Серія пенальті:

Лихштайнер - гол, 1:0

Левандовскі - гол, 1:1

Джака - повз, 1:1

Мілік - гол, 1:2

Шакірі - гол, 2:2

Глік - гол, 2:3

Шер - гол, 3:3

Блащиковскі - гол, 3:4

Родрігес - гол, 4:4

Крыховяк - гол, 4:5