Срна завершить кар'єру в збірній Хорватії після Євро-2016

Капітан збірної Хорватії Даріо Срна завершить кар'єру в національній команді після закінчення Євро-2016, повідомляє УЄФА.

У ході групового етапу Срна був змушений злітати на похорон батька, який пильно стежив за виступами сина.

Хорватські вболівальники дуже сподіваються, що матч проти Португалії не стане останнім у збірній для їхнього капітана.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в центральному матчі дня 1/8 фіналу Євро-2016 зійдуться збірні Хорватії та Португалії. Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом.