Срна завершить кар'єру в збірній Хорватії після Євро-2016
17:24, 25 червня 2016Євро 2016
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Капітан збірної і донецького "Шахтаря" залишить національну команду після закінчення турніру
Reuters
Капітан збірної Хорватії Даріо Срна завершить кар'єру в національній команді після закінчення Євро-2016, повідомляє УЄФА.
У ході групового етапу Срна був змушений злітати на похорон батька, який пильно стежив за виступами сина.
Хорватські вболівальники дуже сподіваються, що матч проти Португалії не стане останнім у збірній для їхнього капітана.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в центральному матчі дня 1/8 фіналу Євро-2016 зійдуться збірні Хорватії та Португалії. Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом.
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