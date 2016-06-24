Мората і Бейл лідирують у списку бомбардирів Євро-2016 перед початком плей-офф

Союз європейських футбольніх асоціацій зібрав найцікавішу статистику групового етапу, відзначивши досягнення Кріштіану Роналду і дивовижні успіхи дебютантів чемпіонату Європи, повідомляє uefa.com.

Альваро Мората і Гарет Бейл забили по три м'ячі і лідирують у списку кращих бомбардирів. У семи гравців на один гол менше. І тільки один з них - румун Богдан Верстата - вибув разом зі своєю командою з подальшої боротьби.

Болаж Джуджак в поєдинку Угорщина - Португалія (3:3) забив четвертий гол на ЄВРО-2016 зі штрафного - це рекорд турніру.

Збірна України не забила на груповому етапі жодного м'яча. Раніше тим самим "відзначилися" гравці команди Туреччини (1996) і Данії (2000). Навпаки, збірні Німеччини та Польщі не пропустили жодного гола. Раніше в груповому етапі таке вдавалося тільки тій же Німеччині (1996) та Італії (1980).

Відзначаючи інші досягнення гравців, УЄФА, перш за все, виділяє шведа Златана Ібрагімовича, для якого матч з Бельгією став 116-м і останнім за збірну Швеції. За цей час Він забив 62 голи, в тому числі шість на двох попередніх чемпіонатах Європи.

Давид Сільва, вийшовши на поле в стартовому турі проти чехів, провів сотий матч за збірну Іспанії. А португалець Нані проведе сотий матч за збірну, якщо в суботу зіграє в Лансі проти Хорватії.

У свою чергу, воротар збірної Угорщини Габор Кіраї вийшов на поле в стартовому матчі проти Австрії у віці 40 років та 74 днів, ставши найстаршим з учасників Євро. Інший угорець - Золтан Геро (37 років та 62 дні) - став другим у списку найбільш старших авторів голів. Угорський нападник поступається лише австрійцю Івіці Вастичу. Вастич свій останній гол забив на Євро-2008 полякам з пенальті, а Геро вразив ціль у поєдинку з португальцями ефектним та потужним ударом з-за меж штрафної. Таким чином півзахисник "Ференцвароша" став найстаршим автором голу на чемпіонатах Європи з гри.

Кріштіану Роналду, відзначившись у матчі з Угорщиною, став першим гравцем, який забив у фінальних стадіях чотирьох Євро. Паралельно Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у фінальних стадіях - у португальця таких стало 17.