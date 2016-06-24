Гравець збірної Польщі Капустка став єдиним, хто пропустить матчі 1/8 фіналу Євро через перебір попереджень

Гравець збірної Польщі Бартош Капустка став єдиним серед усіх 16 команд-учасниць Євро, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу, хто пропустить цей матч через перебір жовтих карток, повідомляє УЄФА.

Гравець отримав "зайве" попередження у заключному матчі групового етапу з командою Німеччини.

У той же час, Альфред Фіннбогасон зі збірної Ірландії встиг під час групового етапу і отримати попередження, і відбути дискваліфікацію.

Ще цілий ряд гравців усіх 16 команд-учасниць 1/8 фіналу знаходяться в небезпечній ситуації. У разі, якщо вони отримають попередження в найближчих матчах, а їх команда вийде в наступне коло змагань, то вони пропустять ігри 1/4 фіналу.

Надалі, згідно з регламентом УЄФА, жовті картки, отримані у матчах фінального турніру, "згорають" після чвертьфіналів, тобто не переносяться на півфінали.