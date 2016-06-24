Голова ФФУ: за кошти федерації не було ніякого депутатського літака на матч збірної

Про це він повідомив в ефірі ТСН.

"Я впевнений, що це рішення буде прийнято виконкомом. Коли буде прийнято таке рішення, буде розглядатися питання про новий тренерський штаб на ЧС-2018 і ЧЄ-2020. Я впевнений, буде прийнято зважене рішення", - сказав Павелко.

Голова ФФУ уникнув питання про чутки з приводу можливого призначення тренером Андрія Шевченка.

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"Думаю, будуть різні кандидати. Зараз буде сформована робоча група, яка представить різні варіанти майбутнього нашої збірної, серед яких саме виконком і прийме рішення. Затягувати з цим питанням не можна, тому що через кілька місяців розпочинається відбір на наступний чемпіонат світу", - сказав Павелко.

Окрім цього, Павелко уникнув відповіді на питання про вартість підготовки збірної України до Євро-2016.

Однак при цьому він сказав, що на підготовку було витрачено менше 8 мільйонів євро, які УЄФА перерахує ФФУ за участь збірної України у чемпіонаті Європи. "8 мільйонів євро? По-перше, УЄФА траншами дає, не всю суму відразу. У нас були менші витрати", - сказав Павелко в ефірі ТСН.

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Також, Андрій Павелко відхрестився від польоту українських народних депутатів до Франції на матч української збірної за кошти ФФУ.

"Про гроші на літаки - це "качка". Для всіх любителів "гарячого" - не було ніякого депутатського літака. Навіть якщо було кілька осіб, то не за кошти ФФУ", - зауважив він.