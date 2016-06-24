Голова ФФУ: за кошти федерації не було ніякого депутатського літака на матч збірної
Голова Федерації футболу України Андрій Павелко не став казати, хто стане наступним головним тренером збірної України після відставки Михайла Фоменка.
Про це він повідомив в ефірі ТСН.
"Я впевнений, що це рішення буде прийнято виконкомом. Коли буде прийнято таке рішення, буде розглядатися питання про новий тренерський штаб на ЧС-2018 і ЧЄ-2020. Я впевнений, буде прийнято зважене рішення", - сказав Павелко.
Голова ФФУ уникнув питання про чутки з приводу можливого призначення тренером Андрія Шевченка.
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"Думаю, будуть різні кандидати. Зараз буде сформована робоча група, яка представить різні варіанти майбутнього нашої збірної, серед яких саме виконком і прийме рішення. Затягувати з цим питанням не можна, тому що через кілька місяців розпочинається відбір на наступний чемпіонат світу", - сказав Павелко.
Окрім цього, Павелко уникнув відповіді на питання про вартість підготовки збірної України до Євро-2016.
Однак при цьому він сказав, що на підготовку було витрачено менше 8 мільйонів євро, які УЄФА перерахує ФФУ за участь збірної України у чемпіонаті Європи. "8 мільйонів євро? По-перше, УЄФА траншами дає, не всю суму відразу. У нас були менші витрати", - сказав Павелко в ефірі ТСН.
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Також, Андрій Павелко відхрестився від польоту українських народних депутатів до Франції на матч української збірної за кошти ФФУ.
"Про гроші на літаки - це "качка". Для всіх любителів "гарячого" - не було ніякого депутатського літака. Навіть якщо було кілька осіб, то не за кошти ФФУ", - зауважив він.