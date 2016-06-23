Офіційно: Фоменко подав у відставку з посади головного тренера збірної України з футболу

Головний тренер національної команди України Михайло Фоменко проаналізував виступ «синьо-жовтих» на Євро і заявив, що подає у відставку, повідомляє прес-служба ФФУ.

"Який сенс продовжувати співпрацю, якщо завдання, яке було поставлено перед нами, ми не виконали? Я беру відповідальність за відсутність результату на себе і подаю у відставку. При цьому я вдячний Федерації футболу за створені умови для роботи і для підготовки до чемпіонату Європи. Все було на найвищому рівні. Дякую за співпрацю ФФУ і хочу попросити вибачення в українських вболівальників за те, що не зміг виправдати їхні сподівання", - заявив Фоменко.

Підсумовуючи виступ команди на турнірі, вже колишній наставник команди зазначив: "Тут склалося чимало факторів. Перший – непроста група. Плюс – незручний календар. Все ж таки має значення з ким грати першу гру – з німцями чи з кимось іншим: такі матчі забирають багато фізичних і моральних сил. Чому так відбулося? Я вже називав дві причини. Перша – не було колективу, друга – деякі гравці були психологічно не готові до Євро. Однак хочу наголосити: деякі ваші колеги зі ЗМІ зробили хибний висновок, що я звинувачую футболістів. Я ще раз хочу наголосити – я ніколи не звинувачував і не звинувачує гравців. Тим більше у пресі. В індивідуальних бесідах – це одне: коли ти хочеш подіяти на людину, то звинувачення має місце. Але зовсім інша річ- публічні звинувачення. А щоб у пресі - такого ніколи не було й не буде. Щодо питання, чому люди не готові психологічно до матчів Євро і чому не було колективу – це цілком моя провина. Не зміг достукатися до їхньої свідомості. Значить треба було більше проводити індивідуальних бесід. Завжди винен керівник, а не виконавець".

А говорячи про те, які важливі уроки повинні винести для себе футболісти, зауважив: "Те, що я їм неодноразово казав під час нашої спільної роботи. Ігри програють чи виграють до матчу. Хто як готується, налаштовує себе на гру, той тай і проводить матч. Треба бути значно вимогливішим до себе. Певно, не почули. Значить частіше треба було їм це повторювати. Різниця між відбором і фінальним турніром – очевидна. У фіналі треба реалізовувати свої можливості більш, ніж на 100 відсотків. Це дуже високий рівень і тут ціна помилки значно вища".

Як повідомляв УНІАН, збірна України стала найгіршою командою Євро-2016. Вона програла усі три матчі, не забила жодного гола й першою з усіх участників турніру вибула з боротьби за титул чемпіона Європи.