Через успіх збірної на Євро-2016 ісландці можуть проігнорувати вибори президента

За словами ісландського політолога Бальдура Торхальссона, зараз ісландців більше цікавить футбол, ніж президентська кампанія, повідомляє Українська правда з посиланням на Deutsche Welle.

Вибори в Ісландії, населення якої становить трохи більше 330 тисяч осіб, мають відбутися у суботу, 25 червня, а матч 1/8 фіналу, в якому збірна Ісландії зіграє проти англійців, відбудеться у понеділок, 27 червня.

Видання відзначає, що тисячі ісландських вболівальників вже знаходяться у Франції. За різними оцінками, до Франції вболівати за свою збірну виїхали близько 10 відсотків від населення країни.

Після успішного виходу національної команд із групи до стадії 1/8 фіналу багато жителів Ісландії збираються в спішному порядку поїхати підтримати збірну і проігнорувати при цьому вибори.

Нагадаємо, після перемоги в останньому турі групового раунду над збірною Австрії з рахунком 2:1, Ісландія вийшла з другого місця в групі в 1/8 фіналу Євро-2016, де зустрінеться з Англією.

Відзначимо, що кандидатами на пост президента Ісландії є дев'ять осіб. Фаворитом вважається вчений-історик Гудни Йоханнессон. Олавур Рагнар Грімссон, який обіймав президентське крісло протягом 20 років, не зможе більше брати участь у виборах.