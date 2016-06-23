ФФУ заробила на Євро-2016 8 мільйонів євро

Виступ на чемпіонаті Європи у Франції збірної України приніс нашій Федерації круглу суму. Федерація отримає 8 млн. євро призових від УЄФА, повідомляє Football.ua з посиланням на телеканал Футбол 1.

Саме таку суму отримує будь-яка команда, яка просто пройшла на турнір.

Українці могли отримати також призові: за перемогу УЄФА нараховував 1 млн. євро, а за нічию – 500 тисяч. Однак жовто-сині на турнірі не здобули жодного очка, ставши найгіршою командою чемпіонату.

Раніше, головний тренер збірної України Михайло Фоменко заявив, що гравці збірної ні копійки з цієї суми не отримають, адже гроші платять за перемоги.