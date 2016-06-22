Ваше ставлення до Євро-2016 після вильоту збірної України - опитування
10:00, 22 червня 2016Євро 2016
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Хоча для збірної України з футболу Євро-2016 вже скинчилося, боротьба за звання кращої збірної Європи триває.
uefa.com
Пропонуємо вам висловити своє ставлення до чемпіонату Європи з футболу-2016 після вильоту збірної України.
Як повідомляв УНІАН, вже визначилися всі пари 1/8 фіналу Євро-2016. Боротьба за титул продовжиться 25 червня, а переможець визначиться 10 липня.
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