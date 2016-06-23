Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2016
00:15, 23 червня 2016Євро 2016
2670
По закінченні групового турніру визначилися пари команд, які зіграють в першому раунді плей-офф.
uefa.com
По закінченні групового турніру Євро-2016 визначилися всі пари першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу.
У перших матчах в боротьбі на вибування зіграють:
Швейцарія - Польща
Уельс - Північна Ірландія
Хорватія - Португалія
Франція - Ірландія
Німеччина - Словаччина
Угорщина - Бельгія
Італія - Іспанія
Англія - Ісландія
Матчі першої стадії плей-офф відбудуться 25-27 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter