Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2016

00:15, 23 червня 2016
Євро 2016
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По закінченні групового турніру визначилися пари команд, які зіграють в першому раунді плей-офф.

uefa.com

По закінченні групового турніру Євро-2016 визначилися всі пари першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу.

У перших матчах в боротьбі на вибування зіграють:

Швейцарія - Польща

Уельс - Північна Ірландія

Хорватія - Португалія

Франція - Ірландія

Німеччина - Словаччина

Угорщина - Бельгія

Італія - Іспанія

Англія - Ісландія

Матчі першої стадії плей-офф відбудуться 25-27 червня.

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