Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2016

По закінченні групового турніру визначилися пари команд, які зіграють в першому раунді плей-офф.

По закінченні групового турніру Євро-2016 визначилися всі пари першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу. У перших матчах в боротьбі на вибування зіграють: Швейцарія - Польща Уельс - Північна Ірландія Хорватія - Португалія Франція - Ірландія Німеччина - Словаччина Угорщина - Бельгія Італія - Іспанія Англія - Ісландія Матчі першої стадії плей-офф відбудуться 25-27 червня.

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