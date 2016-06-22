Євро-2016. Ірландія сенсаційно обіграла Італію і вийшла в плей-офф

Збірна Ірландії домоглася сенсації, обігравши на останніх хвилинах матчу команду Італії і вийшовши у плей-офф Євро-2016, 1/8 фіналу.

Єдиний гол на 86-й хвилині забив Роббі Бреді. Звичайний навіс в штрафну збірної Італії призвів до того, що Бреді залишився ніким не прикритий. Ірландець поставив голову і м'яч опинився у воротах.

Таким чином, ірландці набрали 4 очки (3-е місце) і випередили посівших 3-і місця у своїх групах Албанію та Туреччину - у них по 3 очки.

Італія - Ірландія - 0:1 (0:0)

Гол: Бреді, 85.

Іта: Сірігу, Барцальї, Бонуччі, Огбонна, Бернардески (Дармиан, 60), Флоренці, Мотта, Стураро, Де Шильо (Ель Шаараві, 81), Дзадза, Іммобіле (Інсіньє, 75);

Ирл: Рендольф, Коулмен, Даффі, Кео, Уорд, Хендрік, Макклін, Маккарті (Хулахан, 77), Бреді, Мерфі (Макгіді, 70), Лонг.

Попередження: Сірігу, Барцальї.