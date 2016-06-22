Євро-2016. Бельгія в непростому матчі обіграла Швецію

Збірна Бельгії обіграла збірну Швеції з рахунком 1:0 у черговому матчі групи Е на Євро-2016. Ця перемога дозволила команді Еріка Вілмотса зайняти друге місце в групі і кваліфікуватися в плей-офф.

Єдиний м'яч у грі забив форвард Раджа Наінголлан. На 86-й хвилині він прийняв м'яч біля штрафного майданчика суперника, обробив його і завдав нищівного удару у верхній кут воріт Ісакссона.

Для збірної Швеції данна поразка означає, що команда покидає чемпіонат Європи після групової стадії. Крім того, багаторічний лідер команди Златан Ібрагімовіч завершує кар'єру в національній команді.

Швеція - Бельгія - 0:1 (0:0)

Гол: Наинголлан (86)

Ш: Ісакссон, Линделеф, Йоханссон, Гранквіст, Ольссон, Экдаль, Чельстрем, Ларссон (Дурмаз, 70), Форсберг, Ібрагімовіч, Берг (Гвідетті, 63);

Б: Куртуа, Муньє, Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Наингголан, Вітсель, Карраско (Мертенс, 71), Де Брайне, Азар (Ориг, 93), Лукаку (Бентеке, 88);

Попередження: Экдаль, Йоханссон.