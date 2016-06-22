Євро-2016. Ісландія на останній хвилині обіграла Австрію

Збірна Ісландії обіграла збірну Австрії в заключному матчі групи F на Євро-2016. Рахунок зустрічі - 2:1.

У першому таймі за збірну Ісландії м'яч забив Джон Бодварссон, але в дебюті другого тайму австрійці відігралися - гол на рахунку Алессандро Шепфа.

На останніх хвилинах зустрічі Австрія, яку не влаштовувала нічия, всією командою вирушила забивати другий м'яч у ворота суперника. Ісландія скористалася цим і на четвертій доданій хвилині реалізувала контратаку - голом відзначився Агнор Траустасон.

Таким чином, збірна Ісландії, зайнявши друге місце в групі, зіграє в 1/8 фіналу проти збірної Англії. Збірна Австрії залишає Євро-2016.

Ісландія - Австрія - 1:1 (1:0)

Голи: Бодварссон (18) - Шепф (60);

І: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сігурдссон, Скуласон, Гудмундссон (Інгассон, 87), А. Гуннарсон, Сігурдссон, Б. Бьярнасон, Бодварссон (Е. Бьярнасон, 71), Сігторссон (Траустасон, 80);

А: Альмер, Драгович, Предль (Шепф, 46), Хінтеррегер, Фухс, Ільзанкер (Янко, 46), Баумгартлінгер, Кляйн, Алаба, Арнаутовіч, Сабітцер (Янтшер, 78).

Попередження: Скуласон, Сігторссон, Арнасон, Халльдоурссон - Янко.

На 37-й хвилині Горан Драговіч не реалізував пенальті (штанга).