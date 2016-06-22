Євро-2016. Роналду врятував Португалію у матчі-трилері проти Угорщини

Збірні Португалії та Угорщини завершили внічию матч групи F на Євро-2016. Результат зустрічі - 3:3.

Під час зустрічі Угорщина тричі виходила вперед. У першому таймі відзначився Золтан Гера, а в другому - двічі забивав Балаш Джуджак.

Нічию приніс Португалії Кріштіану Роналду, на рахунку якого результативна передача на Нані в першому таймі і два голи після перерви.

Таким чином, збірна Угорщини і збірна Португалії вийшли в 1/8 фіналу Євро-2016.

Угорщина - Португалія - 3:3 (1:1)

Голи: Гера (19), Джуджак (48, 56) - Нані (44), Роналду (51, 63)

В: Кіраї, Ланг, Юхас, Гузміч, Корхут, Гера (Беше, 46), Пінтер, Елек, Джужджак, Ловренсіш (Штібер, 83), Салаї (Нємєт, 70);

П: Патрісіу, Віейрінья, Карвальо, Пепе, Елізеу, Моутіньо (Санчес, 46), Карвальо, Гомеш (Куарежма, 61), Нані (Даніло, 81), Маріу, Роналду;

Попередження: Гузміч, Юхас, Гера.