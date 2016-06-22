Роналду став першим футболістом, який забивав на чотирьох Євро

Кріштіану Роналду сьогодні став першим футболістом, якому вдалося відзначитися щонайменше одним голом на чотирьох різних чемпіонатах Європи.

Сьогодні лідер збірної Португалії забив м'яч у ворота Угорщини, зробивши рахунок 2:2.

На Євро-2012 Роналду забив три голи, на Євро-2008 - один, на Євро-2004 - два.

Також зазначимо, що дане досягнення через кілька годин може повторити форвард збірної Швеції Златан Ібрагімовіч.