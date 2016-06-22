Екс-гравець збірної України Воронін: "Зінченку треба закрити рот і працювати"

Екс-футболіст збірної України Андрій Воронін досить різко відповів на питання, чи показав Зінченко зрілий футбол у матчі проти поляків, повідомляє "Спорт-Експрес".

«Послухайте, я очманів. Скільки йому років? 19? Людина в перший раз приїхала в збірну, грає вперше на такому турнірі. І при цьому розводить руками, коли віддає передачу не туди? Якщо сам би був у збірній, особисто йому руки поламав би», – не стримався Андрій.

«Так. У 19 років, якщо він віддав передачу не туди, повинен побігти і відібрати м'яч. А не розводити руками. Це говорить про атмосферу в збірній. Якби 10 років тому таке зобразив на полі, мені б Лужний проломив голову в роздягальні. І був би правий», - додав Воронін.

«А зараз він ходить, розповідає, кому як грати? Йому треба закрити рот і працювати!» – резюмував екс-гравець національної команди України.

Андрій Воронін вихованець одеського футболу. У своїй кар'єрі грав за ряд німецьких клубів, англійський "Ліверпуль" і російське "Динамо" (Москва).

Провів за збірну України 74 ігри (8 голів).

Завершив кар'єру в травні 2014-го року.