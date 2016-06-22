Українська вболівальниця стала зіркою Євро-2016 (фото)

Чарівна українська вболівальниця Влада Щеглова, майбутня журналістка, футболістка і просто красуня, стала зіркою соцмереж на Євро-2016, повідомляє Футбол24.

Після матчу збірної України з Польщею виявилося, що фотографам на матчі була не так цікава гра, як українська вболівальниця на трибунах. Світлини дівчини буквально підірвали соціальні мережі не тільки українських, але й іноземих фанів.

Владі 20 років. Вона здобуває вищу юридичну освіту, але мріє стати... футбольним журналістом "Я особисто, як і всі фанати нашої збірної засмучена результатом. Я була впевнена, що Україна повинна виходити з групи. Після матчу з Німеччиною, коли наші показали досить непоганий футбол, я думала, що Північну Ірландію ми обіграємо без проблем", - зауважуе вболівальниця.

"Можливо неправильні тактичні моменти і погодні умови зіграли не на нашу користь. Насправді, я не можу сказати, що наша збірна погано грала. Було достатньо моментів в кожній грі, ось тільки з реалізацією проблема", - продовжує ділитися думками майбутня журналістка.

"Шевчук з П'ятовим були кращі в матчі проти Німеччини! З Ірландією добре виглядали Степаненко і Сидорчук. Ну і звичайно ж, я не можу не відзначити наших молодих хлопців Коваленка і Зінченка, вони молодці! І я впевнена, що за ними стоїть майбутнє нашої збірної", - підсумовує Влада виступ української команди.

Також вона не байдужа і до збірної Португалії. "Раніше фанатіла від Роналду, тепер вже не так. Футболку тато давно ще з Мадрида привіз. Зараз подобаються Тоні Кроос, Серхіо Рамос, є багато хороших футболістів".

Також майбутня журналістка зізналася у тому, що сама грала на позиції опорного півзахисника: "

Я футбол знаю не тільки зовні, я сама грала довгий час. Я народилася, якщо так можна сказати, у футбольній родині. Тато грав, брат грає ну і я теж недалеко пішла. У дитинстві грала завжди з хлопчиками у дворі, а потім почала тренуватися вже в команді".

На жаль, дівчині довелося покинути футбол. Вона переїхала до Києва, щоб отримати вищу освіту. Та й рівень жіночого футболу в нас не надто високий. Але байдужою до цього виду спорту Влада не залишилася.

Також вона дала свій проноз на Євро: "Мені подобається збірна Німеччини! Я впевнена, що по ходу чемпіонату вони ще додадуть. Далі буду вболівати за них. А шанси на цьому Євро є у багатьох команд, у тієї ж Іспанії, чи Франції, наприклад. Ну а перемога все ж за Німеччиною буде".