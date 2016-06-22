Роналду викинув в озеро мікрофон журналіста після питання про майбутній матч Євро (відео)

Лідер іспанського "Реала" (Мадрид) і збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримав емоцій після цілком рядового прохання журналіста прокоментувати майбутній матч Євро-2016, у якому португальці зіграють з командою Угорщини, повідомив журналіст у своєму Twitter.

Зірка світового футболу вихопив у журналіста мікрофон і викинув його в озеро, навколо якого гуляла команда.

Один з фаворитів групи і всього Євро в цілому команда Португалії погано стартувала на турнірі, не вигравши жодного з двох матчів, в яких вважалася фаворитом. Роналду і партнери звели внічию матчі з Ісландією і Австрією.

Португальці займають 3-е місце в групі, набравши 2 очки. Для того, щоб гарантувати собі місце в плей-офф, в заключному матчі групового турніру з командою Угорщини збірну Португалії влаштує тільки перемога.

Угорці, які з 4-ма очками зараз очолюють квартет, в цій грі будуть боротися за 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

Матч Угорщина - Португалія відбудеться сьогодні о 19.00 за київським часом.