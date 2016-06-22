Фоменко поскаржився на суддівство в матчі з Польщею: "Не дали два пенальті"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко прокоментував поразку від Польщі в ефірі телеканалу "Футбол".

Перш за все, наставник поскаржився на суддівство: "Можна було і не програвати по грі, якби суддя призначив два пенальті. Після матчу подякували один одному і розійшлися, побажали успіхів у подальшій роботі. Нас судили не так, як повинні судити. Досвід є досвід. Будемо працювати і застосовувати досвід у справі".

На питання, чому не вдалося гідно завершити турнір, тренер відповів: "Чому не вдалося...Ви можете пред'явити якісь претензії хлопцям? За рахунком ми програли, а за моментами – ні. Просто невезіння".

А на питання, чому команда не забила жодного м'яча на Євро, лаконічно зауважив: "Просто такий рівень майстерності". На уточнююче запитання, про те що нуль забитих м'ячів – це рівень наших нападників, зауважив: "Напевно".

Коментуючи ж заміну Тимощука, тренер збірної України заявив: "Випустили для того, щоб у нього збільшилася кількість матчів, щоб не даремно приїхав на фінальну частину".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла на Євро всі три матчі, не забила жодного гола і першою з усіх команд-учасниць турніру достроково вибула з боротьби за титул чемпіона.

Для Михайла Фоменка матч з Польщею став останнім на посаді головного тренера національної збірної.