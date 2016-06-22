Тренер збірної Іспанії після поразки від Хорватії: "Ми розраховували на інший результат, в роздягальні стояла тиша"

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске визнав, що поразка від збірної Хорватії в останньому турі групового етапу Євро стало для його команди вкрай неприємною і несподіваною, повідомляє УЄФА.

«Хлопці сиділи в тиші. Вони не люблять програвати. Ми контролювали хід гри. Не буду надто захищати команду, але грали ми пристойно, тільки в кінцівці втратили концентрацію. У мене немає претензій до футболістів», - зазначив дель Боске на початку.

«Є час проаналізувати майбутній матч з Італією. Це не той шлях, яким ми хотіли піти. Але це футбол! Здавалося, в цьому матчі у нас все було під контролем. Постараємося швидше прийти в себе після цієї невдачі і бути в хорошій формі до понеділка. Ми грали не так погано, але результат на табло, і треба готуватися до Італії», - продовжив тренер.

«Не дорожили м'ячем і не були готові до контратаки, в якій хорвати забили переможний гол. Знали, що Іван Перішич – класний футболіст, але що поробиш. Ми продовжуємо боротьбу. Так, пішли не тим шляхом, але ще є шанс виправити ситуацію», – підсумував дель Боске.

Як повідомляв УНІАН, збірна Іспанії програла команді Хорватії з рахунком 1:2, упустила 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи і тепер, згідно турнірної сітки, в 1/8 фіналу зустрінеться з командою Італії. Цей матч, скоріш за все, стане центральним на першій стадії плей-офф Євро-2016.