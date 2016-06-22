Вболівальники проігнорували зустріч збірної України в Борисполі після Євро-2016 (відео)

В аеропорт Бориспіль повернулися гравці збірної України, яка під час вчорашнього матчу 3 туру групового етапу Євро-2016 програла збірній Польщі - 0:1, повідомляє Проспорт.

Гравці головної команди України відмовлялися від коментарів із журналістами, а звичайних фанів в аеропорту фактично не було.

Захисник Артем Федецький дав журналістам невеликий коментар – він заявив, що така нечисленна підтримка фанатів у терміналі аеропорту - закономірна.

"Та що вибачень. Скільки можна вибачатись? Ми мужики. Ми самі зробили те, що є зараз", - заявив Федецький на камери.

Гравці української збірної встановили антирекорд чемпіонатів Європи. У матчі 3 туру групового етапу Євро-2016 "синьо-жовті" програли збірній Польщі - 0:1, ставши першою командою, яка на європейських форумах не може відзначитися в 5 зустрічах поспіль (з урахуванням ігор Євро-2012 Україна - Франція (0:2), та Україна - Англія (0:1)).