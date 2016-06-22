Вболівальники проігнорували зустріч збірної України в Борисполі після Євро-2016 (відео)

10:41, 22 червня 2016
Євро 2016
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Команду зустрічала на рідній землі лише група журналістів.

Сборная Украины приземлилась в Марселе / ФФУ

В аеропорт Бориспіль повернулися гравці збірної України, яка під час вчорашнього матчу 3 туру групового етапу Євро-2016 програла збірній Польщі - 0:1, повідомляє Проспорт

Гравці головної команди України відмовлялися від коментарів із журналістами, а звичайних фанів в аеропорту фактично не було. 

Захисник Артем Федецький дав журналістам невеликий коментар – він заявив, що така нечисленна підтримка фанатів у терміналі аеропорту  - закономірна.

"Та що вибачень. Скільки можна вибачатись? Ми мужики. Ми самі зробили те, що є зараз", - заявив Федецький на камери. 

Гравці української збірної встановили антирекорд чемпіонатів Європи. У матчі 3 туру групового етапу Євро-2016 "синьо-жовті" програли збірній Польщі - 0:1, ставши першою командою, яка на європейських форумах не може відзначитися в 5 зустрічах поспіль (з урахуванням ігор Євро-2012 Україна - Франція (0:2), та Україна - Англія (0:1)). 

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