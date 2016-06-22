Євро-2016: в 1/8 фіналу зіграють Італія - Іспанія

На чемпіонаті Європи з футболу завершилися групові турніри в чотирьох квартетах з шести і за добу до кінця першого етапу змагань вже відомі дві пари учасників 1/8 фіналу.

Зокрема, в суперматчі між собою зіграють "гранди" - команди Італії та Іспанії, а також за місце в чвертьфіналі поборються Швейцарія та Польща.

Якщо рейтинг команд, що зайняли 3-і місця у своїх групах, постійно змінюється, то в цих двох парах все вже зрозуміло. Швейцарія та Польща - другі команди у квартетах А і С. В іншій парі зустрінуться переможець Групи Е (Італія) і друга команди Групи D (Іспанія).

Матч Швейцарія - Польща відбудеться 25 червня в Сент-Етьєні (початок о 16.00) і стане першим матчем 1/8 фіналу. Гра Італія - Іспанія відбудеться 27 червня на головній арені турніру - у передмісті Парижа - "Сен-Дені".

Інші 6 пар учасників 1/8 фіналу визначаться за підсумками матчів середи, 22 червня, заключного дня групового турніру Євро-2016.