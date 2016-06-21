Євро-2016: Туреччина виграла у Чехії в матчі за 3-е місце в групі

У Лансі завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Туреччини обіграла команду Чехії.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Турецька команда, яка провально стартувала на цьому турнірі (дві поразки поспіль), сьогодні активно і результативно почала матч і вже на 10-й хвилині зуміла відкрити рахунок. Стрімка атака правим флангом завершилася прострілом на ближній кут воротарського майданчика, де Йилмаз, випередивши захисника, в дотик переправив м'яч у сітку.

А у другому таймі, на 65-й хвилині, турецькі футболісти подвоїли свою перевагу. Щоправда, сталося це не без частки везіння та суддівської помилки. Подача зі штрафного на Топала, який був у офсайді (арбітр не помітив) завершилася тим, що Топаз віддав назад Туфану, який метрів з 14-ти пробив у ближню дев'ятку - 2:0.

Таким чином, збірна Туреччини набрала 3 очки, посіла 3-е місце в групі і буде чекати закінчення групового турніру, коли визначаться 4 з 6 кращих команд, які посіли 3-і місця у своїх групах і потрапили в плей-офф.

Збірна Чехії набрала 1 очко, посіла останнє місце і вибула з боротьби на Євро.

Чехія - Туреччина - 0:2 (0:1)

Голи: Йилмаз 10, Туфан 65

Ч: Чех, Кадержабек, Губник, Сівок, Дочкал (Шурал, 71') , Пуділ, Плашил (Коларж, 90'), Павелка (Шкода, 57'), Крейчі, Даріда, Нецід

Т: Бабаджан, Балта, Генюл, Інан, Кейбаши, Топал, Туфан, Йилмаз (Тосун, 90'), Шен (Озьякул, 61'), Мор (Шахан, 69'), Туран

Попередження: Плашил 36', Павелка 39', Шурал 87' - Кейбаши 35', Балта 49'