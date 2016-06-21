Словаччина та Угорщина стали учасниками плей-офф Євро-2016

Збірні Словаччини та Угорщини стали сьомим і восьмим учасником 1/8 фіналу Євро-2016. Це стало відомо після поразки збірної Північної Ірландії у грі проти Німеччини.

Як відомо, в 1/8 фіналу потрапляють команди, що за підсумками групового турніру займають одне з двох перших місць в своїх групах. Також в плей-офф зіграють чотири з шести кращих третє команд в своїх групах.

Збірна Словаччини набрала на чемпіонаті чотири очки і в змаганні команд, що зайняли треті місця, стала недосяжною для Північної Ірландії та Албанії. Таким чином, команда Яна Козака гарантовано зіграє в плей-офф.

Збірна Угорщини знаходиться на першому місці в групі F з чотирма очками і, тепер, навіть якщо в останньому турі групової стадії опуститься на третє місце, все одно виявиться недосяжною для Північній Ірландії і Албанії.

Раніше lj плей-офф турніру вийшли збірні Франції, Швейцарії, Англії, Уельсу, Німеччини та Польщі.