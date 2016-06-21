Фоменко: "Великих претензій до хлопців сьогодні не було"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко прокоментував підсумок матчу національної команди проти збірної Польщі телеканалу "Футбол".

"Великих претензій до хлопців не було. Що таке футбол? Це насамперед база. База - це чорнова робота, боротьба, а потім вже все інше, тактика і техніка. По базових справах до хлопців претензій немає", - зазначив Фоменко.

"Єдина претензія або побажання з моєї позиції - щоб цей досвід допомагав хлопцям. Якщо вони працюють на футбольному полі як годиться, створюють небезпечні і гольові моменти, то їх треба реалізовувати - щоб не було надалі роботи "на фу-фу", - підсумував наставник команди.

Говорячи про вихід на поле ветерана команди Анатолія Тимощука зазначив: "Є ступінь поваги до тих людей, які дуже багато віддала футболу. Я жалкую, що ми не змогли зробити це ж для Гусєва. Не змогли таку кількість заслужених людей взяти. В іншій іпостасі це можна було зробити, але не думаю, що вони на це погодилися б. Сьогодні чисто по-людськи треба було зробити те, що ми зробили".

А коментуючи атмосферу в команді, Фоменко зауважив: "Я вже неодноразово відповідав. Коли ми зіграли з Кіпром і Уельсом, то вже було видно, що щось відбувається. Коли закінчувався ЧУ, відбулися ці два інциденти Шахтар – Динамо – Дніпро. Цього складно уникнути і заходів, які ми прийняли, не вистачило".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла на Євро всі три матчі, не забила жодного гола і першою з усіх команд-учасниць турніру достроково вибула з боротьби за титул чемпіона.

Для Михайла Фоменка цей матч став останнім на посаді головного тренера національної збірної.