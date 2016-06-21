Захисник збірної України Кучер після матчу з Польщею розкритикував Фоменко

Захисник збірної України Олександр Кучер після поразки від Польщі (0:1) розкритикував головного тренера команди Михайла Фоменко, повідомляє Sport Arena.

"Як ми можемо взагалі забивати, якщо треба випускати ще одного нападника, а виходить захисник замість нападника? Як ми хочемо забивати? Вибачте...". - Кучер заявив в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Він також додав, що сьогодні збірна намагалася добитися позитивного для себе результату.

"Не вийшло забити, а моменти були. Напевно, не вистачило холоднокровності у завершальній стадії вирішити. Бажання було, і було видно, що хлопці старалися зробити результат, але знову пропустили зі стандарту. Дуже неприємно", - подчернкл Кучер.

Нагадаємо, Олександр Кучер сьогодні вперше з'явився на футбольному полі під час Євро-2016. Захисник відіграв весь матч.

Протягом матчу головний тренер збірно зробив дві заміни. Зокрема, на 90+2 хвилині він замінив нападника Романа Зозулю на опорного півзахисника Анатолія Тимощука.