Порошенко про останню гру збірної на Євро-2016: лише вболівальники виклалися на всі 100

21:37, 21 червня 2016
Євро 2016
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Президент України Петро Порошенко, який був присутній на останній грі України на Євро-2016, розповів про очікування від гри з Польщею.

REUTERS

На своїй сторінці у Facebook він написав, що очікував на перемогу української збірної.

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"Чекав перемоги. Єдиний, хто сьогодні виклався на всі 100 – це вболівальники", - вважає Порошенко.

Крім того, він побажав Польщі успішного виступу у наступних стадіях Євро.

Раніше У Марселі завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Польщі і програла з рахунком 0:1.

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