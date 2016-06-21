Євро-2016: збірна України програла третій матч турніру команді Польщі

У Марселі завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Польщі і програла з рахунком 0:1.

Доля гри була вирішена на початку другого тайму.

Наша команда досить непогано провела перший тайм, мала ряд небезпечних моментів і могла повести в рахунку. Тим не менш, індивідуальна майстерність лідерів українців у цих епізодах виявилася не на висоті.

А після перерви суперник, з яким очки потрібні були набагато більше (команда бороась за місце в плей-офф), став нагнітати обстановку біля воріт збірної України. І на 55-й хвилині Якуб Блащиковскі увірвався справа в карний майданчик, змістився в центр і пробив у дальню дев'ятку - 1:0.

У час, що залишився суперники могли змінити рахунок матчу, але нікому відзначитися так і не вдалося.

Таким чином, збірна України програла всі три матчі Євро-2016 і не забила жодного гола на турнірі.

Україна - Польща - 0:1 (0:0)

Гол: Блащиковскі (55);

У: Пятов, Хачеріді, Бутко, Федецький, Кучер, Степаненко, Зозуля (Тимощук, 90), Зінченко (Коваленко, 74), Ярмоленко, Ротань, Коноплянка;

П: Фабіанскі, Паздан, Енджейчик, Ціонек, Йодловєць, Криховяк, Глік, Зелінскі (Блащиковські, 46), Капустка (Гросіцкі, 72'), Мілік, Р. Левандовскі;

Попередження: Ротань, Кучер - Капустка