Євро-2016: Німеччина виграла у Північній Ірландії і вийшла в плей-офф

Матч завершився з рахунком 1:0.

В Парижі завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла команду Північної Ірландії і вийшла в плей-офф турніру. Гра завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол в середині першого тайму, на 29-й хвилині забив Маріо Гомес. Північна Ірландія - Німеччина - 0:1 (0:0) Гол: Гомес, 29 СІ: Макговерн, Макаулі, Еванс Дж., Хьюз, Кеткарт, Девіс С., Еванс К. (Макгінн, 84'), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Лафферті, 59') , Уорд (Магенніс, 70') Р: Нойєр, Хектор, Хуммельс, Боатенг (Хеведес, 76'), Кроос, Гетце (Шюрле, 55'), Кімміх, Хедіра (Швайнштайгер, 69') ,Озіл, Мюллер, Гомес

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