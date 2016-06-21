Франція депортувала українця, затриманого з бейсбольними битами

Про це повідомила радник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Ореста Старак, передає LB.ua.

"За уточненою інформацією наш громадянин був депортований з території Франції із забороною в'їзду до 30 днів", - сказала вона, зазначивши, що в машині українця перебувала лише одна бейсбольна біта.

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Старак розповіла, що спочатку за рішенням суду чоловіка збиралися відпустити, але потім рішення було переглянуте.

Радник також повідомила, що українське громадянство жінки, яка була затримана разом з цим чоловіком, не підтвердилося.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня поліцейські в Ліллі затримали громадянина України у автомобілі з російськими номерами, що перевозив бейсбольні біти. Чоловік розповів, що постійно проживає на території Росії.