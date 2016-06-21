Ібрагімович завершить кар'єру в збірній після Євро-2016

Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович завершить кар'єру в національній команді після Євро-2016, повідомляє в своєму Twitter бельгійський журналіст Крістоф Терро.

"Я завершу кар'єру в збірній після Євро-2016", – наводить Терро слова Ібрагімовича.

На даний момент Ібрагімович провів у складі збірної Швеції 115 матчів і забив у них 62 голи.

В останньому матчі групового етапу Євро-2016 збірна Швеції 22 червня зіграє з командою Бельгії. У разі перемоги шведи зможуть претендувати на 2-е місце в групі і вихід в плей-офф.