УЄФА оштрафував Угорщину за інциденти з уболівальниками на матчі Євро з Ісландією
18:34, 21 червня 2016Євро 2016
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Угорська федерація футболу заплатить штраф у розмірі 65 тис. євро.
Reuters
Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Угорську федерацію футболу на 65 тисяч євро через інциденти за участю вболівальників команди під час гри Угорщина - Ісландія, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
Безлади за участю вболівальників збірної Угорщини відбувалися на трибунах стадіону "Велодром" в Марселі 18 червня.
Як повідомляв УНІАН, близько сотні фанатів хотіли перелізти через паркан, що розділяв сектора стадіону і приєднатися до інших фанів з Угорщини, які перебували в секторі за воротами. Стюарди заважали уболівальникам, що вилилося в бійку. Місцева поліція застосувала щодо найбільш активних фанатів сльозогінний газ.
Матч Ісландія - Угорщина завершився внічию 1:1.
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