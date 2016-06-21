УЄФА оштрафував Угорщину за інциденти з уболівальниками на матчі Євро з Ісландією

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Угорську федерацію футболу на 65 тисяч євро через інциденти за участю вболівальників команди під час гри Угорщина - Ісландія, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Безлади за участю вболівальників збірної Угорщини відбувалися на трибунах стадіону "Велодром" в Марселі 18 червня.

Як повідомляв УНІАН, близько сотні фанатів хотіли перелізти через паркан, що розділяв сектора стадіону і приєднатися до інших фанів з Угорщини, які перебували в секторі за воротами. Стюарди заважали уболівальникам, що вилилося в бійку. Місцева поліція застосувала щодо найбільш активних фанатів сльозогінний газ.

Матч Ісландія - Угорщина завершився внічию 1:1.