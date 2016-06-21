Виліт збірної Росії з Євро показали у восьми коубах

Збірна Росії з футболу, незважаючи на гарний початок у грі з англійцями, вилетіла з Євро, нагадує Дождь.

За три матчі російським футболістам вдалося забити два м'ячі, англійцям і словакам. Крім цього, вони пропустили шість голів: один в першій грі і два і три відповідно у другій і третій. Згадуємо всі ці моменти в коубах.

Збірна Росії програла два матчі з трьох, уникнувши поразки у матчі з Англією в кінцівці гри.

Гра з Англією: