Виліт збірної Росії з Євро показали у восьми коубах
16:49, 21 червня 2016Євро 2016
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Росіяни згадали турнірний шлях своєї команди у Франції
Reuters
Збірна Росії з футболу, незважаючи на гарний початок у грі з англійцями, вилетіла з Євро, нагадує Дождь.
За три матчі російським футболістам вдалося забити два м'ячі, англійцям і словакам. Крім цього, вони пропустили шість голів: один в першій грі і два і три відповідно у другій і третій. Згадуємо всі ці моменти в коубах.
Збірна Росії програла два матчі з трьох, уникнувши поразки у матчі з Англією в кінцівці гри.
Гра з Англією:
Гра зі Словаччиною:
Гра з Уельсом:
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