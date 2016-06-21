Польські ультрас побилися з уболівальниками збірної України (фоторепортаж)

В порту Марселя відбулася сутичка фанатів команд, що грають сьогодні матч третього туру групового етапу Євро-2016 - збірних Польщі та України, повідомляє Isport.

За кілька годин до гри фанати обох збірних зібралися в старому порту Марселя під оглядовим колесом. Сутичка сталася спонтанно: зіткнулися близько 10 польських фанів і кілька українців. Бійка тривала кілька секунд, після чого в ситуацію втрутилася поліція.

Одного з нападників-поляків заарештували, проти інших був застосований сльозогінний газ.

Сьогодні о 16:00 відбудеться марш вболівальників збірної України. Старт - від колеса огляду

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у французькому Марселі збірна України проведе свій заключний матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стане збірна Польщі. Українці програли два перших матчі групового етапу і достроково, першими серед всіх команд-учасниць турніру позбулися всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф.