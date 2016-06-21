У плей-офф Євро-2016 гратимуть м'ячем Fracas

Adidas представив Fracas - офіційний м'яч плей-офф Євро-2016. Саме йому належить стати головним героєм заключних матчів турніру та фінальної гри, яка відбудеться 10 липня.

«Fracas» перекладається як «Рокот». Назву м'яча символізує розжарення пристрастей під час матчів плей-офф і невизначеність, пов'язану з їх наслідками. Непередбачуваність матчів фінальної стадії Євро-2016 також відображають динамічні червоно-чорні елементи Fracas.

Аdidas розробляв конструкцію Fracas і Beau Jeu протягом 18 місяців, взявши за основу найкращі елементи офіційного м'яча Чемпіонату світу з футболу FIFA 2014 – Brazuca, у тому числі інноваційну систему симетричних панелей. Обидва м'ячі, яким належить визначити переможців Євро-2016, мають вдосконалену структуру поверхні, що забезпечує поліпшене зчеплення і видимість. У період розробки Fracas і Beau Jeu пройшли безліч індивідуальних тестів з такими всесвітньо відомими гравцями, як Гарет Бейл і Ікер Касільяс.

Ігри плей-офф Євро-2016 - 1/8 фіналу - стартують в суботу, 25 червня. Фінальний матч турніру відбудеться в Парижі 10 липня.