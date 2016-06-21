Маркевич про роботу в збірній: "Не хочу двічі входити в одну й ту ж річку"

Наставник бронзового призера чемпіонату України з футболу сезону 2015/16 дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич категорично відкинув припущення про те, що він може очолити збірну України після Євро-2016, повідомляє SportArena з посиланням на eurosport.onet.pl.

«Я вже працював у цій ролі. Не хочу двічі входити в одну й ту ж річку. Швидше за все, збірну очолить Андрій Шевченко», — сказав Маркевич.

Як повідомлялося раніше, матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи стане останнім на своєму посту для головного тренера збірної України Михайла Фоменко.

Найбільш вірогідною кандидатурою на пост головного тренера збірної України у ФФУ вважають Андрія Шевченка, який на даний момент є помічником Фоменко.

65-річний Маркевич вже очолював жовто-синіх з лютого по серпень 2010 року, але залишив цю посаду через розбіжності з Федерацією футболу України.