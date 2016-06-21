Селезньов: "Я бачив, як підтримують збірну - "всі виродки, козли та дерев'яні"

Форвард збірної України Євген Селезньов обурився реакцією українських вболівальників і журналістів на виступ національної команди на Євро-2016. Про це він сказав в інтерв'ю Xsport.ua.

"Я не хочу говорити? А що вам говорити? Я щось скажу, через день вийде інтерв'ю, що "шо він тут розповідає, навіщо він потрібен". Ми ж всі люди тут. Кожному треба трохи...

Я ж бачив, як ви нас підтримуєте, що "все виродки, всі козли, всі дерев'яні". Ну як неправда? Ну що я не читаю, ні? Що всіх втопити в мішок з мосту? Ні, ну ми розуміємо, що ми винні, ніхто з нас вини не знімає. Ми самі винні в цьому вчинку. Але те, що на нас вилилося стільки... Ну, чесно, потрібно хоча б трохи поважати - вже не як футболістів, а просто як людей.

Ми не думаємо про відпустку, ми хочемо зіграти цю гру [з Польщею], і зіграти її добре, показати, що дійсно ми не даремно сюди приїхали. І ось кажуть, що ми програли пастухам. Ну це не зовсім так. Зовсім не правильно. Це навіть якось некоректно", - вважає Селезньов.

Нагадаємо, матч між збірними України і Польщі відбудеться сьогодні в Марселі на стадіоні "Велодром". Початок зустрічі - 19:00.