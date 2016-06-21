Степаненко пояснив провал збірної на Євро: "У другій англійській лізі команди удвічі сильніше, ніж в УПЛ"

Однією з причин провалу збірної на Євро став низький рівень УПЛ, заявив півзахисник збірної України Тарас Степаненко в ефірі телеканалу "Футбол".

"Футболісти збірної грають в українському чемпіонаті, слабкіше якого зараз важко знайти. У нас 10 команд у турнірі грають ззаду і чекають ставки-переставки, здачі-перездачі. Їм не платять. Вони чекають матчів з «Шахтарем» і «Динамо», коли їм підвезуть гроші, щоб хоч трохи заробити", - зазначив гравець збірної України.

"В командах грають молоді хлопці по 20 років. Коли у тебе м'яч, то можна хоч 10 секунд приймати рішення, обводити одного, другого", - продовжив Степаненко.

"Так, ми повинні були обіграти Північну Ірландію, але називати їх «пастухами» неправильно. Люди грають у другій англійській лізі, а там команди удвічі сильніше, ніж в УПЛ", - підсумував гравець "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла два стартові матчі на Євро і першою з учасниць турніру позбулася всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф. Сьогодні команда проведе заключну гру чемпіонату Європи в рамках 3-го туру групового етапу - проти збірної Польщі.