У Puma пояснили, чому рвалися футболки збірної Швейцарії

Футболісти збірної Швейцарії вийшли на матч чемпіонату Європи у формі, виробленої з бракованого матеріалу, через що протягом гри були порвані чотири футболки. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на пояснення німецького виробника спортивного одягу.

"Ми в терміновому порядку провели експертизу форми, в якій швейцарці грали в неділю. Аналіз показав, що футболки були зроблені з матеріалу, при виробництві якого був допущений брак. Таке могло статися через те, що була порушена технологія виробництва по одному з параметрів - температури, тиску або часу", - йдеться в заяві компанії Puma.

При цьому підкреслюється, що дефектний матеріал використовувався в обмеженому числі футболок збірної Швейцарії. "Ми перевірили форму всіх збірних, які грають у Puma на чемпіонаті Європи (Швейцарія, Італія, Чехія, Словаччина, Австрія), і можемо гарантувати, що надалі таке не повториться", - повідомили в компанії, додавши, що форма для чемпіонату Європи була вироблена в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу заключного туру групового етапу проти збірної Франції футболістам збірної Швейцарії чотири рази довелося змінювати ігрові футболки, які рвалися після боротьби з суперниками.