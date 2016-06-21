Порошенко планує відвідати матч Україна - Польща

Президент України Петро Порошенко планує сьогодні, 21 червня, відвідати Марсель і підтримати збірну України у матчі з Польщею. Про це повідомляє Matchday.com.

За інформацією видання, представники УЄФА отримали повідомлення про те, що планується присутність Петра Порошенка на матчі в Марселі. Тому, з великою ймовірністю, в останньому матчі на Євро збірна України отримає підтримку в особі президента країни.

Після двох поразок на Євро-2016 від Німеччини та Північної Ірландії збірна України втратила шанси на вихід в плей-офф чемпіонату.

Сьогоднішня гра, яка розпочнеться о 19:00, не буде мати для української команди жодного турнірного значення.