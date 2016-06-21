Порошенко планує відвідати матч Україна - Польща
10:57, 21 червня 2016Євро 2016
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Президент України підтримає збірну в її останньому матчі на Євро-2016.
Порошенко збирається на футбол в Марсель Facebook Святослава Цеголко
Президент України Петро Порошенко планує сьогодні, 21 червня, відвідати Марсель і підтримати збірну України у матчі з Польщею. Про це повідомляє Matchday.com.
За інформацією видання, представники УЄФА отримали повідомлення про те, що планується присутність Петра Порошенка на матчі в Марселі. Тому, з великою ймовірністю, в останньому матчі на Євро збірна України отримає підтримку в особі президента країни.
Після двох поразок на Євро-2016 від Німеччини та Північної Ірландії збірна України втратила шанси на вихід в плей-офф чемпіонату.
Сьогоднішня гра, яка розпочнеться о 19:00, не буде мати для української команди жодного турнірного значення.
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