Фоменко: "Це мій останній матч зі збірною"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко підтвердив, що матч з Польщею стане останнім для нього на цій посаді. «Так, це мій останній матч зі збірною України», — заявив тренер в ефірі телеканалу Україна, повідомляє SportArena.

«Який сенс продовжувати роботу, якщо не виконується завдання, яке ставиться перед тренером», — додав Фоменко.

Раніше повідомлялося, що матч проти Польщі може стати останнім для Фоменко біля керма синьо-жовтих. Його контракт з федерацією розрахований до кінця Євро-2016.

Збірна України програла у двох матчах групового етапу Євро-2016, поступившись Німеччині (0:2) і Північної Ірландії (0:2). Синьо-жовті стали першими із всіх збірних, хто вилетів з чемпіонату Європи. Сьогоднішній заключний матч групи проти збірної Польщі не буде мати для української команди ніякого турнірного значення.

За інформацією ЗМІ, найбільш вірогідним кандидатом на посаду головного тренера є колишній капітан збірної України, а нині помічник Фоменко Андрій Шевченко.