УЄФА оштрафував Хорватію на 100 тисяч євро - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Після того, як хорватські вболівальники почали жбурляти на поле фаєри, арбітр Марк Клаттенбург вирішив вивести гравців обох команд з поля.

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Хорватській футбольній федерації, крім того, заборонили продавати квитки вболівальникам, визначеним як "хулігани".

На хорватів наклали другий за величиною штраф на турнірі. Лідерство тут тримають росіяни, яких після матчу зі збірною Англії оштрафували на 150 тисяч євро.

Матч між хорватами та чехами закінчився внічию 2:2. Обидві команди перед останнім туром не втратили шанси на вихід до плей-оф Євро-2016.