УЄФА оштрафував Хорватію на 100 тисяч євро - BBC
03:16, 21 червня 2016Євро 2016
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УЄФА оштрафував футбольну федерацію Хорватії на 100 тисяч євро за безпорядки, влаштовані вболівальниками цієї збірної на матчі між командами Хорватії та Чехії минулої п’ятниці.
REUTERS
Про це повідомляє BBC Україна.
Після того, як хорватські вболівальники почали жбурляти на поле фаєри, арбітр Марк Клаттенбург вирішив вивести гравців обох команд з поля.
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Хорватській футбольній федерації, крім того, заборонили продавати квитки вболівальникам, визначеним як "хулігани".
REUTERS
На хорватів наклали другий за величиною штраф на турнірі. Лідерство тут тримають росіяни, яких після матчу зі збірною Англії оштрафували на 150 тисяч євро.
Матч між хорватами та чехами закінчився внічию 2:2. Обидві команди перед останнім туром не втратили шанси на вихід до плей-оф Євро-2016.
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