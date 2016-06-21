Головний тренер збірної Росії після ганьби на Євро подав у відставку

Головний тренер збірної Росії Леонід Слуцький на прес-конференції після закінчення матчу групового турніру чемпіонату Європи-2016 з Уельсом (0:3) подав у відставку, повідомляє Спорт-Експрес.

Тренер підкреслив, що національну команду до чемпіонату світу-2018 повинен готувати інший фахівець.

– Я вибачаюся перед уболівальниками за такий результат, – сказав Слуцький. – До чемпіонату світу-2018 збірну повинен готувати інший фахівець.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 повинен пройти в Росії. Разом з тим, низка світових політиків і громадських діячів неодноразово закликали переглянути рішення про проведення турніру в РФ через анексії Криму та розв'язування війни на Донбасі.

ФІФА поки не прийняв рішення про перенесення турніру в іншу країну.