Євро-2016: Англія і Словаччина зіграли внічию

У Сент-Етьєні завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірні Англії та Словаччини зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, англійці набрали 5 очок і вийшли у плей-офф з 2-го місця в групі. Збірна Словаччини, яка має 4 бали, тепер буде очікувати закінчення групового етапу змагань, щоб потрапити в число 4 кращих команд, що посіли 3-і місця у групах.

Словаччина - Англія - 0:0

З: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарік, Дюріца, Дуда (Швенто, 57'), Куцка, Мак, Печовскі (Гіомбер, 67'), 7. Вайсс-молодший (Шкріниар, 78'), Гамшик

А: Харт, Кехілл, Смоллінг, Клейн, Дайєр, Бертран, Лаллана (Аллі, 61'), Хендерсон, Уїлшир (Руні, 56'), Варді, Старрідж (Кейн, 76')

Попередження: Печовскі 24' - Бертран 52'