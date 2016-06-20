Євро-2016: Уельс розтрощив Росію та вибив її з турніру

У Тулузі завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Уельсу розтрощила команду Росії з рахунком 3:0 і вийшла в плей-офф змагань.

Доля матчу була вирішена вже у першій половині першого тайму.

Валлійці лише на початку гри придивлялися до суперника, а потім, за десять хвилин після початку гри, повністю взяли ініціативу в свої руки. На 11-й хвилині росіяни не змогли грамотно зіграти в обороні і помилилися при створенні положення "поза грою", загубивши Аарона Ремсі, який перекинув м'яч через воротаря росіян Ігоря Акінфєєва - 1:0. А за 9 хвилин, на 20-й, вже Нейл Тейлор вийшов на ударну позицію і з другої спроби вразив ворота росіян.

Після перерви підопічні Леоніда Слуцького спробували переламати хід гри, але суперник захищався грамотно і безпомилково. А в середині тайму, на 67-й хвилині, Гаррет Бейл забив третій гол у ворота росіян.

Таким чином, Уельс набрав 6 очок і вийшов у плей-офф - 1/8 фіналу. Збірна Росії з 1 набраним очком залишилася на останньому місці.

Росія - Уельс - 0:3 (0:2)

Голи: Ремсі 11, Тейлор Н. 20, Бейл 67.

Р: Акінфєєв, Смольніков, Березуцький В. (Березуцький А., 46') , Ігнашевич, Глушаков, Мамаєв, Широков (Головін, 52'), Комбаров Д., Кокорін, Смолов (Самедов, 70'), Дзюба

У: Хеннессі, Гантер, Тейлор Н., Девіс Б., Честер, Вільямс Е., Аллен (Едвардс Д., 74'), Ремсі, 16. Ледлі (Кінг Е., 76'), Бейл (Черч, 84), Воукс

Попередження: Мамаєв 64'