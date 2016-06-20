Із Франції видворили ще трьох російських уболівальників

Влада Франції прийняла рішення відправити до Москви трьох уболівальників з Росії. Про це повідомив прес-секретар посольства Росії у Франції Сергій Парінов, передає "ТАСС".

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"Серед тих, хто був висланий сьогодні з території Франції до Росії, - дівчина, у машині якої при перевірці поліцією була виявлена бейсбольна бита, і двоє чоловіків, затриманих за бійку за день до матчу збірних Росії і Словаччини", - сказав він.

Один із висланих чоловіків був засуджений французьким судом до трьох місяців тюремного ув'язнення умовно з відстрочкою на п'ять років і до заборони на в'їзд до Франції терміном на рік.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення матчу між збірними Англії і Росії в Марселі бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах стадіону "Велодром".

Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

Крім того, до і після матчу бійки відбувалися за межами стадіону, на вулицях Марселя, де проходила гра.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу. У компетенцію УЄФА не входить розгляд з приводу заворушень за межами стадіону.

Пізніше в прокуратурі Марселя повідомили, що у влаштованих футбольними фанатами масових зіткненнях в суботу, 11 червня, брали участь близько 150 росіян, спеціально натренованих для участі у бійках.