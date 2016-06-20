Фоменко: "Просимо наших вболівальників вибачити нас за невихід з групи"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко від імені команди попросив вибачення перед українськими уболівальниками за невдалий виступ на Євро-2016. Це сталося під час прес-конференції перед матчем з Польщею, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"У нас зараз непроста ситуація в країні. Само собою, це відбивається на футболі, на рівні чемпіонату України. Це ланцюгова реакція, яка призвела до того, що нам не вдалося вирішити завдання виходу з групи. Просимо наших вболівальників вибачити нас за це. Сподіваюся, що в подальшій своїй роботі ми покращимо відносини між збірною України та вболівальниками", - заявив Фоменко.

Фахівець також додав, що перед грою з Польщею травмованих серед українських футболістів немає. При цьому тренерський штаб збирається зробити кілька замін у стартовому складі команди.

"Травмованих немає, всі здорові і готуються до матчу. Сьогодні у нас ще є одне тренування. Всі хлопці чудово розуміють, на якому футбольному форумі вони знаходяться. Так що, сподіваюся, всі вони завтра намагатимуться виправити допущені помилки і зіграти так, як вони хотіли це зробити спочатку", - сказав тренер.

При цьому, Фоменко не підтвердив, що залишає збірну України відразу після чемпіонату Європи.

"Попрощатися у нас ще буде час — після матчу з Польщею. Після всіх неприємних подій, які з нами відбувалися на Євро-2016, потрібен буде час на переосмислення подій. А вже потім прийматимемо якесь рішення", - додав Фоменко.

Нагадаємо, матч між збірними України і Польщі відбудеться завтра, 21 червня, в Марселі. Початок зустрічі - 19:00.