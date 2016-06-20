Тренер збірної Польщі Навалка: "Україна не має шансів на плей-офф, але зіграє за честь своєї країни"

Збірна України в матчі проти Польщі буде боротися за свою честь. Так вважає головний тренер збірної Польщі Адам Навалка, про що заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Я не знаю, як завтра зіграє Україна, але нам треба бути готовим до всіх варіантів. Що стосується складу, то ми дуже уважно спостерігаємо за всіма гравцями і детально розбираємо стратегію українців. Збірна України — серйозний суперник, що ця команда довела в матчі з Німеччиною. Українці проводили хороші атаки, мали гольові моменти і виглядали гідно. Так, вони вже не мають шансів на плей-офф, але будуть грати за честь своєї країни", - заявив Навалка.

Наставник поляків також додав, що його команда підходить до матчу з максимальною відповідальністю.

"Ми налаштовуємося максимально на гру, не даючи собі поблажок. Ми підходимо до кожного матчу з таким принципом, і поєдинок з Україною не стане винятком. Незважаючи на попередні матчі, ми знаємо, що Україна — хороша команда, на яку нам треба налаштуватися якомога найкращим чином", - додав польський фахівець.

Нагадаємо, матч збірних України і Польщі відбудеться завтра, 21 червня, в Тулузі. Початок зустрічі - 19:00.