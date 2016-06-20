Фонсека: "Шахтар" поки що не думає когось купувати"
Головний тренер донецької команди вважає, що нинішній склад "гірників" здатний досягати поставлених цілей.
Донецький "Шахтар" на даний момент не має наміру здійснювати придбання на трансферному ринку. Про це в інтерв'ю Sport Arena сказав головний тренер команди Паулу Фонсека.
"Насамперед, я думаю, що у нас чудові, якісні футболісти. З тими виконавцями, які зараз виступають у збірній, ми створимо відмінну команду. Чесно кажучи, нам не так важлива кількість, нам не потрібно багато виконавців. І ми цього навіть не передбачаємо, так як знаходимося на етапі оцінки гравців. Поки що не думаємо, кого купувати, але це не означає, що такого не може бути. Все можливо", - сказав Фонсека.
Португальський фахівець також вважає, що ліміт на легіонерів в чемпіонаті Прем'єр-ліги - це благо для українського футболу.
"Це певна підтримка і захист українських футболістів. У Португалії такого не існує. Там просто немає іншого виходу, окрім як використовувати місцевих гравців, тому що немає можливості купувати іноземців. На мій погляд, використання чотирьох українців у складі – дуже важливо", - вважає Фонсека.
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" вийшов з відпустки і розпочав підготовку до нового сезону, який відкриється матчем за Суперкубок України.