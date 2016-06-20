Фонсека: "Шахтар" поки що не думає когось купувати"

Донецький "Шахтар" на даний момент не має наміру здійснювати придбання на трансферному ринку. Про це в інтерв'ю Sport Arena сказав головний тренер команди Паулу Фонсека.

"Насамперед, я думаю, що у нас чудові, якісні футболісти. З тими виконавцями, які зараз виступають у збірній, ми створимо відмінну команду. Чесно кажучи, нам не так важлива кількість, нам не потрібно багато виконавців. І ми цього навіть не передбачаємо, так як знаходимося на етапі оцінки гравців. Поки що не думаємо, кого купувати, але це не означає, що такого не може бути. Все можливо", - сказав Фонсека.

Португальський фахівець також вважає, що ліміт на легіонерів в чемпіонаті Прем'єр-ліги - це благо для українського футболу.

"Це певна підтримка і захист українських футболістів. У Португалії такого не існує. Там просто немає іншого виходу, окрім як використовувати місцевих гравців, тому що немає можливості купувати іноземців. На мій погляд, використання чотирьох українців у складі – дуже важливо", - вважає Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" вийшов з відпустки і розпочав підготовку до нового сезону, який відкриється матчем за Суперкубок України.