У компанії Puma з'ясують, чому рвуться футболки збірної Швейцарії

Німецький виробник спортивного екіпірування Puma з'ясує, з якої причини чотири майки трьох гравців збірної Швейцарії виявилися розірвані під час матчу Євро-2016 проти Франції. Про це повідомляє Spiegel Online.

За словами прес-секретаря компанії, Puma перевірить матеріал, з якого робилися футболки збірної Швейцарії. Виробник також підкреслив, що в попередніх матчах чемпіонату такого з екіпіруванням Puma не відбувалося.

Під час вчорашньої гри з французами, яка завершилася з рахунком 0:0, трьом гравцям збірної Швейцарії - Адміру Мехмеді, Брілу Емболо та Граніту Джаці - довелося міняти футболки, які розірвалися в результаті боротьби з суперниками. Причому, Джака робив це двічі.

Як зазначає Lenta.ru, інциденти з футболками викликали насмішки над Puma в мережі. Так, у Twitter з'явився хештег #trikotgate (скорочене від trikotage gate, за аналогією з Вотергейтом), під яким користувачі висміювали продукцію компанії.

На Євро-2016 Puma також обслуговує команди Італії, Словаччини, Австрії та Чехії. Екіпіровку іншим збірним постачають Nike, Аdidas, Joma, Umbro і Errea. Виробником офіційного м'яча чемпіонату Європи є Adidas.